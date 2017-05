Waterwijk nagenoeg zeker van promotie naar derde klasse

ALMERE – De zondagploeg van Waterwijk is er nagenoeg zeker van dat het promoveert naar de derde klasse. Door zondagmiddag met 4-2 te winnen van Purmerend, kan het volgende week tegen RCH eigenlijk niet meer mis.

Vorige week werd er namelijk al van UVV gewonnen, dus na de overwinning op Purmerend staat Waterwijk na twee gespeelde wedstrijden op 6 punten. Purmerend heeft drie punten en UVV inmiddels ook. RCH staat met nog één wedstrijd te gaan op nul punten. ,,Dus wij spelen volgende week tegen een ploeg met lege handen. Ze hebben niks meer om voor te spelen”, keek Waterwijk-trainer Ben Vis alvast vooruit. ,,Het kan bijna niet meer mis.”

Zeer slecht

Opvallend genoeg begon Waterwijk zeer slecht aan de wedstrijd tegen Purmerend. In de eerste helft kreeg het geen enkele serieuze kans, maar moest het wel twee tegentreffers verwerken. Die vielen ook nog eens binnen twee minuten van elkaar. Zowel in de 29ste als 31ste minuut was Purmerend trefzeker. ,,In de rust hebben we elkaar goed de waarheid verteld. En in de spiegel gekeken. De eerste helft was echt slecht. Maar in de tweede helft hebben we orde op zaken gesteld”, aldus Vis.

Dat klopte, want in de tweede helft speelde Waterwijk ineens meer dan degelijk. Al in de 47ste minuut was het Joey Zoet die de 1-2 maakte, maar vervolgens werd de show gestolen door Waterwijk-spits Achmad Disi. Met een zuivere hattrick, hij scoorde namelijk in de 79ste, 80ste en 90ste minuut, boog hij de stand om van 1-2 tot 4-2. ,,Toen Joey scoorde, kreeg je meteen een hele andere wedstrijd te zien”, analyseerde Vis. ,,Toen begonnen zij met angst te spelen, terwijl wij juist bloed roken. Het zijn van die clichés, maar ze zijn echt waar. We hebben misschien geen superploeg, maar we doen dit wel met elkaar. En in de tweede helft zie je dan gewoon dat dat werkt.”

Mooi seizoen

Vis kijkt terug op een mooi seizoen, dat dus nog niet helemaal is afgelopen. ,,Wij pakten al vroeg de eerste periodetitel en dat gaf meteen rust binnen de ploeg. We hebben toen met elkaar afgesproken dat we steeds zouden spelen met de jongens die op de training kwamen. Dat heeft ons soms wat punten gekost, maar we hebben daardoor wel een selectie die breder is dan de elf basisspelers. Een solide team, zo zou ik het willen omschrijven.”