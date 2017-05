Waterwijk handhaaft zich in derde klasse

ALMERE – ,,We hadden eigenlijk helemaal niks, maar hebben nu toch nog een soort van prijsje.” Waterwijk-trainer Ed Otten toonde zich dinsdagavond tevreden nadat zijn ploeg met 1-0 won van Elspeet. Na afgelopen zaterdag al met 0-3 gewonnen te hebben, was dat dus ruim voldoende om als ploeg te handhaven in de derde klasse en daarmee degradatie te voorkomen.

Het is een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk seizoen geweest voor de zaterdagselectie van Waterwijk. Aanvankelijk begon de ploeg met coach Co de Jager, maar na één wedstrijd vertrok de oefenmeester bij de club. Ed Otten, zijn toenmalige assistent, nam het stokje over en begon redelijk goed aan zijn taak. In de winterstop stond Waterwijk zelfs derde, maar toen kwam de klad in de ploeg en werd er acht keer op rij verloren. Vervolgens eindigde het elftal als elfde in de derde klasse en moest er nu dus nacompetitie worden gespeeld. ,,Als je terugkijkt, is het inderdaad een bizar seizoen geweest. Maar nu kunnen we vooruit kijken en deze ploeg, maar ook de club, naar een hoger niveau tillen. Ik wil volgend seizoen een aanvallende ploeg. En ik wil jonge spelers de kans geven.”

Dat het spel tegen Elspeet nog niet goed was, zag ook Otten. ,,Misschien heeft dat ermee te maken dat we al met 0-3 hadden gewonnen en het nu dus niet meer zo hoefde.” Het enige doelpunt viel pas in de 86ste minuut toen Franklin de Jong werd vrijgespeeld in het strafschopgebied en daar alle tijd kreeg om rustig om de keeper heen te schieten: 1-0. In de eerste helft had Gary Spier al een penalty gemist en ook Elspeet kreeg nog een aantal kansen, maar verder was de wedstrijd weinig boeiend. ,,Het was saai en slecht vandaag. Echt opgelucht dat we in de derde klasse blijven ben ik eigenlijk niet eens. Ik vind dat we daar de ploeg voor hebben. En voldoende kwaliteit. We hebben dit seizoen ook een beetje pech gehad.”

Met ‘pech’ doelt Otten op het feit dat hij een relatief oude ploeg heeft met spelers die daardoor wat sneller geblesseerd raken. ,,Dus we misten regelmatig jongens. Nou, we hebben vandaag in ieder geval gedaan wat we moesten doen. Nu kunnen we vooruit kijken.”