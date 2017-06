Watervoorstelling ‘Mare’ van Vis à Vis in première

Almere – Een decor vol verrassingen en technische hoogstandjes, een maatschappelijk onderwerp dat met veel humor en spektakel wordt gebracht en water, vooral héél veel water! Dat zijn de ingrediënten van de nieuwe voorstelling van het Almeerse theatergezelschap Vis à Vis. De watervoorstelling ‘Mare’ ging donderdagavond officieel in première en is nog tot 1 oktober te zien naast het Almeerderstrand.

Het verhaal begint ogenschijnlijk lieflijk, maar al snel breekt de hel los. Door toedoen van de mens, die geen respect heeft voor de natuur, stijgt de zeespiegel totdat de hele wereld onder water staat. In een waterbassin gevuld met meer dan 1 miljoen liter, barst de storm los en verdwijnt de skyline van de stad langzaam in het water. Een pasgetrouwd koppel probeert het hoofd boven water te houden op het dak van hun half onder water verdwenen camper. Maar ook de overige drenkelingen proberen koste wat kost hun eigen belangen voorop te stellen. Het grootste struikelblok in tijden van nood blijkt wederom de mens zelf te zijn. Voor het publiek is het steeds weer een verrassing wat er nu weer de hoek om komt drijven, zwemmen of varen. Terwijl de een uit alle macht zijn goudvis probeert te redden, leest een ander onverstoorbaar zijn boek op een voorbijdrijvende boekenkast. Een stewardess probeert haar paniek de baas te blijven door op de vleugel van een neergestort vliegtuig gewoon haar instructies te blijven geven en een beschonken tapdanseres probeert er toch nog een showtje van te maken. De premièreavond werd feestelijk afgesloten met live muziek door het Orchestre Partout, bestaande uit vluchtelingen die als geen ander weten hoe het is om huis en haard te verliezen.

‘Mare’is geïnspireerd op de eerdere voorstelling ‘Drift’ van Vis à Vis uit 1996. De voorstelling is nog te zien in de maanden juli en september. Voorafgaand aan de voorstelling kan worden gedineerd in De Rode Haring, het nieuw gebouwde onderkomen op het terrein van Vis à Vis naast het Almeerderstrand. Ga voor meer informatie en kaartverkoop naar www.visavis.nl.