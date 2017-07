Waterplanten in Randmeren worden weer gemaaid

ALMERE – Gastvrije Randmeren is weer begonnen met het maaien van fonteinkruid. In totaal maait de gebiedscoöperatie 450 hectare waterplanten in het Eem- en Gooimeer, Wolderwijd en Veluwemeer.

Deze maand wordt gedurende drie tot vier weken gemaaid. ,,Eerder dan juli beginnen met maaien is niet zinvol, omdat de planten dan binnen het vaarseizoen weer aangroeien en er opnieuw gemaaid zou moeten worden”, aldus Gastvrije Randmeren. ,,De groei lijkt later op gang te komen dan vorig jaar en vanuit de vergunningen wordt er dit jaar één keer gemaaid.”

In het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer worden de toegangen en havens van de eilanden en aanlegplaatsen vrijgemaakt, surfgebieden en oefen- en wedstrijdgebieden worden gemaaid, evenals de snelvaarbanen bij Almere.

,,Behalve de voorkeurslocaties die voorgaande jaren in nauw overleg met de watersportsector zijn vastgesteld, worden dit jaar een aantal nieuwe locaties gemaaid. Zo worden bijvoorbeeld in het Gooimeer bij de snelvaarbaan bij Almere twee toegangsstroken gemaaid.”

De gemeenten van de gebiedscoöperatie maken jaarlijks een deel van hun jaarlijks budget vrij om de belangrijkste vaargebieden tussen Almere en Kampen toegankelijk te houden. Daarnaast is dit jaar éénmalig extra budget vrijgemaakt in afwachting van een duurzame oplossing voor financiering waterplanten maaien in een groter gebied dan Randmeren alleen.

Op de website van de gebiedscoöperatie is de actuele stand van zaken rond het maaien van de waterplanten te vinden en kaartjes van de maailocaties.