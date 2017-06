Waterlandseweg grotendeels dicht komend weekend

ALMERE – De Waterlandseweg (N305) is komend weekend grotendeels afgesloten. Tussen vrijdagavond 16 juni en maandagmorgen 19 juni wordt verkeer omgeleid.

De hinder wordt veroorzaakt door werk aan de verdubbeling van de weg. In die periode wordt het deel tussen de Nederstichtselaan (ontsluiting bedrijventerrein Stichtsekant) en de westelijke op-/afrit A27 opnieuw geasfalteerd. Tegelijkertijd worden er doorsteken gemaakt tussen de Kemphaanweg en de A27. Deze doorsteken vormen een voorbereiding op toekomstige werkzaamheden. Ze maken het mogelijk om verkeer beurtelings van de ene naar de andere (nieuwe/oude) baan door te laten steken. Daardoor zijn er minder complete afsluitingen nodig.

Op vrijdag 16 juni om 20.00 uur is de Waterlandseweg afgesloten tussen de Kemphaanweg/Meentweg en de A27. Zaterdag 9.00 uur wordt het gedeelte tussen de Kemphaanweg en de Vogelweg weer opengesteld voor het verkeer. Het gedeelte Vogelweg tot de A27 wordt afgesloten tot maandag 19 juni 6.00 uur.

Het tankstation en woonwijk Almere Hout zijn bereikbaar via de A6. Stadslandgoed De Kemphaan en woonwijk Overgooi zijn in het weekend bereikbaar via de A6. Bedrijventerrein Stichtsekant is dan alleen bereikbaar via de parallelweg bij de A27. Een omleiding via de A6/A27 wordt aangegeven.