Waterhout wil voor eind deze maand duidelijkheid

ALMERE – Camping Waterhout wil voor het einde van deze maand duidelijk hebben of ze volgend jaar hun bedrijf op en nabij Schateiland in de Noorderplassen kunnen voortzetten. De familie Fokkens, eigenaar van de camping op het toekomstige Floriadeterrein, schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente en de camping hebben na onderzoek naar een alternatieve locatie besloten om in te zetten op het gebied bij de Noorderplassen. Er werd ook gekeken naar locaties nabij de kustzone van Haven, Het Vogeleiland, het Waterlandse Bos en een gebied nabij de golfbaan in Hout. ,,Uit dit onderzoek is het Schateiland bij de Noorderplassen er als beste en als een goede locatie uitgekomen om een rendabele camping te beginnen. Zowel de gemeente als wij omarmen dit en de gemeente heeft aangegeven dat ze ons voor de start van het seizoen in 2018 verplaatst willen hebben. We moeten het echter eerst zien en dan kunnen we het pas geloven, maar we zijn positief en zien dit zitten. We hopen echter wel dat we ook echt voor het eind van deze maand duidelijkheid hebben. Anders wordt het volgens ons allemaal weer onzeker”, reageert Tineke Fokkens op de brief.

Die onzekerheid wordt volgens de mede-eigenaresse ingegeven doordat de gemeenteraad volgende week donderdag opnieuw gaat praten over de onteigeningsprocedure van de camping. Die is volgens de gemeente nog altijd nodig om de planning niet in gevaar te laten lopen. Mocht het zuidelijk deel van de camping namelijk niet op tijd aan Rijkswaterstaat(RWS), voor de verbreding van de A6, kunnen worden geleverd dan kan de gemeente namelijk een boete van RWS tegemoet zien die kan oplopen tot drie miljoen euro.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de brief van Fokkens. Omwonenden van het gebied gaven onlangs aan niet blij te zijn met de mogelijke komst van de camping.