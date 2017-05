Warme Almeerdaagse in volle gang

ALMERE – De negende editie van de Almeerdaagse is in volle gang. Vandaag is de vierde dag van deze wandelzesdaagse, waarbij iedere deelnemer zijn eigen prestatie bepaalt. Er kan worden gekozen voor afstanden van vijf tot vijftig kilometer. Om de dag een wisselende afstand lopen mag ook. Een dag wandelen of alle zes de dagen, het kan allemaal.

Het is prachtig wandelweer, maar met deze temperaturen adviseert de organisatie de wandelaars wel om genoeg flesjes water mee te nemen. Dit jaar zijn de wandeldagen verdeeld over verschillende startlocaties vlakbij een NS-station. De eerste twee dagen werd gestart vanaf het Baltimoreplein in Buiten, gisteren en vandaag vanaf het sportcomplex in Almere Poort en zaterdag en zondag wordt gestart en gefinished bij het Artlab onder station Almere Muziekwijk.

Mede afhankelijk van de gekozen afstand is er elke dag een thema waar onderweg aandacht aan wordt besteed, zoals de Dag van het Park op zondag 28 mei. Ook de bewoners van Buitenhaeghe zullen weer hun driedaagse lopen. Dit met medewerking van rolstoel-duwende scholieren van het ROC. Alle deelnemers ontvangen bij de finish een herinnering en de Almeerdaagse-medaille. Kijk voor meer informatie over het wandelevenement op www.almeerdaagse.nl.