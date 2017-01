Wandeling toont problemen Evenaar

ALMERE – Een groep van zo’n twintig raadsleden, bewoners en wethouder Frits Huis hebben maandagavond op uitnodiging van SP Almere en het actiecomité Veilige Regenboogbuurt/Evenaar een wandeling gemaakt langs de Evenaar. ,,We hebben goed kunnen laten zien welke problemen er zijn op deze weg in Buiten”, vertelt SP-bestuurslid Maike Muller.

Zo noemt zij onder meer het ontbreken van veilige oversteekplaatsen, onvoldoende verlichting en gevaarlijke kruisingen. ,,We zagen het maandagavond bij de Atlasdreef zelfs een paar keer bijna misgaan, doordat auto’s nog even snel voor een andere auto de weg op wilden duiken. Heel vervelend natuurlijk, maar het illustreerde wel goed de problemen die er zijn.”

Volgens Muller wordt de Evenaar gezien als een dreef. ,,Maar in tegenstelling tot de andere dreven in Almere zijn hier geen fietstunnels onder de weg door en ook geen verkeerslichten. Er is slechts één veilige oversteekplek met verkeerslichten. Op andere plekken is het hopen dat het rustig is of dat iemand je ertussen laat.”

Het wordt volgens de betrokkenen bovendien steeds drukker op de weg. ,,Sinds oktober zijn er 61 woningen opgeleverd en ook christelijke gemeente De Wegwijzer heeft langs de Evenaar een gebouw geopend met een zaalcapaciteit van 500 man. Dat leidt allemaal tot extra verkeer, maar de weg wordt hier niet op aangepast”, aldus Muller. ,,Ook een probleem is dat hulpdiensten niet kunnen inhalen. Volgens wethouder Huis kunnen automobilisten uitwijken in het gras, maar daarvoor is de rand te hoog.”

Verder was het volgens Muller opmerkelijk om te constateren dat er aan één kant van de Evenaar geen voetpad is. ,,Voetgangers moeten óf over het fietspad, óf naar beneden langs de huizen lopen, óf oversteken.”

Buurtbewoners maken zich vooral zorgen om hun schoolgaande kinderen. ,,Deze weg is gewoon niet veilig. Oversteekplaatsen en kruispunten moeten overzichtelijker”, aldus bewoners die zich hebben verenigigd in het actiecomité Veilige Regenboogbuurt/Evenaar. ,,Er zijn meerdere scholen langs de weg, zoals de Dukdalf, het Kristal, BHC en Montessori Lyceum. ’s Ochtends is het een drukte met leerlingen op de fiets en ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen”, vult Muller aan.

Op 14 en 21 januari gaan de SP en het actiecomité de wijk in om bewoners te bevragen over hun ervaringen met de Evenaar. Op 25 januari is er een bewonersavond in het Spectrum. ,,Daar willen we de wethouder presenteren welke problemen worden ervaren en welke verbeteringen wenselijk zijn”, besluit Muller.