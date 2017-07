Waarschuwing valse bankieren app

ALMERE – Verschillende Almeerders hebben aangifte gedaan van een valse betaal app. Politie Almere Stad waarschuwt mensen op Facebook.

„Er zijn verschillende casussen in Almere geweest waarbij een koper via bijvoorbeeld Marktplaats de verkopende partij benaderd”, zo staat in het bericht op Facebook. „De kopende partij koopt vervolgens het goed, denk aan een telefoon, auto, etc. en maakt via een valse betaal app het geld over na de verkoper.”

De verkoper ziet vervolgens via de app op de telefoon van de kopende partij dat het geld is overgemaakt. De kopende partij neem het goed mee. Later komt de verkopende partij en tevens benadeelde erachter dat het geld niet op zijn of haar rekening is gestort en blijkt dat er gebruik is gemaakt van een valse betaal app door de koper.

„In Almere is hier in ieder geval al meerdere keren sprake van geweest. Meerdere aangiftes zijn hiervan opgenomen. Wij willen u hiervan op de hoogte stellen middels dit bericht. Wij willen u daarom adviseren om pas tot verkoop over te gaan als het geld daadwerkelijk op uw bankrekening staat of te laten betalen met contant geld welke de kopende partij pint in het bijzijn van u. Maak een foto van het legitimatiebewijs van de verkoper, zodat u zijn of haar gegevens heeft. Dit kan de ’nep’-koper afschrikken om alsnog met zijn of haar praktijken door te gaan. Mocht u de koop niet vertrouwen, meld dit dan altijd bij Marktplaats en laat dit weten aan de politie.”