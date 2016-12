VVN Almere trekt advies over veiligheid Evenaar in

ALMERE – De Almeerse afdeling van Veilig Verkeer Nederland trekt haar advies aan de gemeente over de veiligheid van de Evenaar in. Door interne bestuurswisselingen is er volgens de huidige voorzitter Lodewijk Hazelhoff het een en ander misgegaan, waardoor eerder geen goed gefundeerd advies is uitgebracht.

Tijden een bespreking over de veiligheid van de Evenaar, op de agenda gezet door PvdA, CDA en SP, verklaarde verantwoordelijk wethouder Frits Huis vorige week donderdag dat de Evenaar niet onveiliger is dan andere wegen in Almere en dat er geen nieuw veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dat VVN Almere haar advies intrekt, werpt echter een ander licht op de zaak.

,,We hebben sinds kort een nieuw bestuur en het is allemaal nog een beetje inkomen”, vertelt Lodewijk Hazelhoff, die zelf sinds 1 juli als vrijwilliger voorzitter is van VVN Almere. ,,De verkeersconsulent die het advies heeft gegeven, is om medische redenen eigenlijk niet meer in staat zijn functie uit te oefenen en vertrekt ook per 1 januari 2017. Hij had bovendien niet eens in Almere een advies mogen uitbrengen, maar dat wist ik niet. We zullen de verkeerssituatie opnieuw moeten laten beoordelen door een andere verkeersconsulent uit de poule van Veilig Verkeer Nederland, die een nieuw advies uitbrengt.”

Hazelfhoff woont zelf vlakbij de Evenaar en weet uit eigen ervaring dat huidige situatie ‘niet okee’ is. ,,De weg wordt steeds drukker en het is momenteel bijna onmogelijk om deze over te steken op plekken waar geen verkeerslichten zijn. Bovendien kunnen automobilisten moeilijk uitwijken wanneer er hulpdiensten langs moeten. Dit kan wel op een aantal plekken, maar dat staat slecht aangegeven.” Hazelhoff hoopt dan ook dat er iets gaat gebeuren om de Evenaar veiliger te maken.

Nieuwe situatie

,,Er is een nieuwe situatie ontstaan en de gemeente is naar mijn weten al op de hoogte gesteld”, reageert PvdA-raadslid Hassan Buyatui, die de voorzitter van VVN Almere donderdagochtend ook heeft gesproken. ,,Het college moet nu inzien dat een onderzoek naar de veiligheid op de Evenaar niet meer uitgesteld kan worden. De gemeenteraad, of tenminste de betrokken politieke partijen, willen een integraal veiligheidsplan zoals de wethouder dat eerder beloofd heeft. We pleiten wederom voor een samenwerking met alle betrokkenen om tot een deugdelijk oplossing te komen.”

Actiecomité

Dat is ook de wens van buurtbewoners die zich hebben verenigd in het actiecomité Veilige Regenboog en Evenaar. ,,Deze weg is gewoon onveilig. De oversteekplaatsen en kruispunten moeten overzichtelijker. Ouders maken zich zorgen over hun schoolgaande kinderen. Op de rotondes staan de auto’s in de spits bumper aan bumper, de doorstroming moet beter.”

Er worden diverse acties voorbereid in samenwerking met andere partijen, waaronder de PvdA, SP, CDA, FNV Almere en Almeerse buschauffeurs. In de weekenden van 14 en 21 januari trekken zij de wijken in om met bewoners te praten. Woensdag 25 januari volgt een bewonersavond in basisschool Het Spectrum.