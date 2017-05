VVD verrast door besluit Hengstman

ALMERE – Het bestuur en de fractie van de VVD in de gemeenteraad zeggen verrast te zijn door het besluit van raadslid Rutger Hengstman om uit de VVD-fractie te stappen. Hengstman maakte zijn besluit maandag bekend en gaf aan dat het functioneren van fractievoorzitter Hilde van Garderen de hoofdaanleiding is voor zijn besluit.

,,De fractie en het bestuur van de VVD Almere zijn vandaag overvallen en verrast door het besluit van Rutger Hengstman om uit de fractie te stappen. Wij herkennen ons niet in het door hem geschetste beeld. De VVD is een partij die op basis van discussie tot standpuntbepaling komt. In de situatie waarbij je je niet kan verenigen met dat fractiestandpunt kun je tot het inzicht komen dat je niet meer tot die partij wenst te behoren. Daar is begrip voor op te brengen, mits de raadszetel bij de partij blijft. De fractie en het bestuur betreuren het dat Rutger Hengstman hierin een andere afweging heeft gemaakt”, zo laten de fractie en het bestuur van de liberalen in een persbericht weten.

In dat bericht spreken de fractie en het bestuur ook uit dat ze het volste vertrouwen hebben en houden in Van Garderen als fractievoorzitter. Die wilde geen vragen beantwoorden en verwees enkel naar het persbericht.