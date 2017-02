VVD stelt vragen over handhaving op de Buitenvaart

ALMERE – De VVD wil tekst en uitleg van wethouder Mark Pol over de handhaving door Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) bij de caravanstallingen op de Buitenvaart. Gemeenteraadslid Rutger Hengstman heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Vorige week stelde Pol een aanpassing in het bestemmingsplan Buitenvaart voor aan de gemeenteraad. In november vorig jaar zou eigenlijk een eerste aanpassing van het bestemmingsplan behandeld worden, maar dat werd toen op verzoek van Pol niet besproken omdat hij nog met ondernemers in gesprek was en die daardoor in de knel zouden komen. Het is niet zozeer de aanpassing waar Hengstman vragen over heeft, maar de rol van VTH die ervoor gezorgd hebben dat het nieuwe bestemmingsplan zolang op zich heeft laten wachten.

,,Wat VTH in de tussentijd heeft gedaan aan handhaving in het gebied strookt niet met wat we hebben afgesproken. Daardoor is er onduidelijkheid ontstaan, waardoor het allemaal veel langer heeft geduurd”, zegt Hengstman. ,,Hierdoor zijn ondernemers daar echt in de problemen gekomen, dat kan gewoon niet.”

Volgens Hengstman was de taak voor VTH heel duidelijk: ,,Er moest acht hectare van het gebied eerlijk verdeeld worden onder ondernemers en zij moesten daar op handhaven. Dat is dus gewoon niet gebeurd, want er is blijkbaar bij één ondernemer vierkante meters afgehaald en die heeft een ander erbij gekregen”.

Daarnaast blijkt nu dat VTH op allerlei andere zaken wel heeft gehandhaafd, stelt Hengstman. ,,Onterecht dus. Daarom hoor ik graag hoe het kan dat VTH in de handhaving van vierkante meters caravanstallingen op de Buitenvaart zo afwijkt van hetgeen is gezegd op 7 april 2016 door de portefeuillehouder. “

Verder wil Hengstman weten waarom VTH wel controleert op andere zaken en hoe het zit met de ondernemer die vierkante meters van een ander heeft gekregen. ,,Wij hopen vooral dat er snel duidelijkheid komt, want de tijd begint wel echt te dringen voor diverse ondernemers.”