VVD stelt vragen over gefilmd meisje

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over een 11-jarig meisje dat tegen haar zin werd gefilmd en vervolgens geen aangifte kon doen bij de politie. Het meisje werd gefilmd en gevolgd toen ze naar een winkel ging.

De VVD wil onder weten waarom de politie geen aangifte heeft opgenomen in deze ernstige situatie, waarom de politie pas in actie is gekomen nadat landelijke media aandacht besteedden aan deze situatie en waarom de politie wederom een definitief eigenstandig oordeel velt of sprake is van een strafbaar feit.

De VVD vindt verder dat het onaanvaardbaar is dat het beeld bij slachtoffers bestaat dat politie geen aangifte opneemt en ze wil weten welke maatregelen het college gaat nemen om dat beeld weg te nemen. „De VVD heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het feit dat inwoners van Almere met enige regelmaat geconfronteerd worden met een weigerachtige houding van de politie om aangifte op te nemen. Wat ons betreft onacceptabel”, aldus fractieassistent Ulysse Ellian.

Het college heeft doorgaans zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.