VVD ook in Almere de grootste

ALMERE – Met 20,7 procent van de stemmen is de VVD in Almere de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Dat is 7,7 procent minder dan in 2012, maar genoeg voor een overwinning.

Op de tweede plaats is de PVV geƫindigd, met 15,6 procent, gevolgd door D66 die 12,1 procent van de stemmen kreeg.

De PvdA heeft niet alleen landelijk, maar ook in Almere enorm verloren. Bij de verkiezingen in 2012 kreeg de partij nog 28,6 procent van de stemmen, nu is dit nog maar 5,9 procent.

Grootste stijgers in Almere zijn en GroenLinks en D66. GroenLinks is met 8 procent gestegen van 1,9 naar 9,9 procent en D66 boekt een winst van 5,6 procent en komt hiermee op 12,1 procent van de stemmen.

Het opkomstpercentage in Almere ligt op 76,8 procent. In 2012 was dit 69,7 procent.

Bekijk in de afbeelding hieronder hoe de rest van de partijen het gedaan heeft.