VVD en PVV stellen vragen over Kruidenwijk

ALMERE – De VVD en de PVV hebben schriftelijke vragen gesteld over de incidenten in Kruidenwijk van iets meer dan een week geleden. Beide partijen willen vooral weten wanneer en wat de politie heeft gedaan met de meldingen en wanneer burgemeester Franc Weerwind actie gaat ondernemen en hij op de hoogte werd gesteld van het feit dat er stenen bij meerdere bewoners door de ramen zijn gegooid.

,,Het heeft er alle schijn van, dat nu wederom de burgemeester rijkelijk laat op de hoogte is van ernstige incidenten in Kruidenwijk. Bovendien leeft kennelijk het beeld bij bewoners dat zij ’geen gehoor’ krijgen, omdat de politie niet zou hebben gehandeld nadat de meldingen zijn gedaan”, zo schrijft Miranda Joziasse namens de VVD in de toelichting op de vragen richting Weerwind.

,,In een artikel op Omroep Flevoland wordt melding gemaakt van geweldsincidenten in Kruidenwijk en een artikel op de site van Almere Vandaag meldt dat burgemeester Weerwind om een feitenrelaas heeft gevraagd. De geschetste gang van zaken in beide artikelen roept vragen op over de inzet van de politie en de verhouding tussen burgemeester en de politieleiding”, aldus Ramona Haukes van de PVV in haar toelichting.

Tijdens incidenten afgelopen zomer in de wijk besloot busvervoerder Connexxion op een gegeven moment om met de bussen niet meer te stoppen op bepaalde haltes in de wijk. Burgemeester Franc Weerwind was toen boos op de politie omdat zij hem volgens hem toen niet tijdig geïnformeerd hadden. Hij kreeg daar toen excuses voor van de politie. Die accepteerde hij met de boodschap dat ’het niet nog een keer mocht gebeuren.’ Na de incidenten van vorig jaar werden twee jongens aangehouden.