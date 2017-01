Vrouw krijgt 18 maanden cel voor steken ex-vriend

ALMERE – Een 24-jarige Almeerse is veroordeeld tot 18 maanden celstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor poging doodslag op haar ex-vriend. De vrouw stak op 24 september vorig jaar met een mes haar vriend een aantal keren in het lichaam. De man liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn buik en arm. Naast de celstraf moet G. haar ex-vriend 6.000 euro schadevergoeding betalen.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 16 maanden celstraf waarvan 14 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt deze eis te laag voor het gepleegde misdrijf.

De jonge vrouw viel haar ex-vriend in de nacht van zaterdag 24 september met een keukenmes aan. Daarbij stak zij de man in zijn buik en arm. Volgens de vrouw deed ze dat uit frustratie. Ze zou worden mishandeld door de man.

Het stel dat aan de Zwolleweg in Almere woonde was bekend bij politie en Bureau Huiselijk Geweld. Verscheidene keren was de politie op het adres geweest om een ruzie tussen de man en de vrouw te sussen. Zo ook die avond, in september, toen kort voor de steekpartij de politie door de vrouw was gebeld omdat de man zich agressief gedroeg. Nog geen uur nadat de agenten de woning hadden verlaten in de veronderstelling de ruzie te hebben gesust, stak de vrouw de man met een keukenmes in de buik en arm. Een vriendin die ook in de woning was, voorkwam erger door de vrouw tegen te houden.