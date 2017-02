Vrouw geslagen en hond geschopt bij straatroof in Almere

ALMERE – Een 36-jarige vrouw is woensdagavond 25 januari rond 22.20 uur het slachtoffer geworden van een gewelddadige poging tot beroving op de Stadswerf.

De vrouw was haar hond aan het uitlaten in het park, toen er twee mannen op haar afkwamen. De mannen eisden dat het slachtoffer haar spullen af moest staan en bedreigden haar daarbij met een steekwapen. Omdat de vrouw weigerde haar spullen af te staan werd ze vastgepakt en geslagen. Haar hond werd geschopt. De vrouw hield hier een snijwond in haar hand aan over.

Uiteindelijk gingen de twee straatrovers er zonder buit vandoor in de richting van het Stadswerfpark. In de omgeving werd gezocht maar de verdachten werden niet aangetroffen. De politie verzoekt getuigen daarom zich te melden.