Vrouw (18) zwaar mishandeld op de Schilderhof

ALMERE -Een achttienjarige vrouw is donderdag 26 januari door zwaar mishandeld op de Schilderhof in Almere.

De vrouw liep om 00.30 uur richten het Stationsplein waar ze door een onbekende man werd aangesproken. Ze reageerde niet en liep door naar de Schilderhof. Daar werd ze van achteren aangevallen.

Ze kwam ten val en werd meerdere keren geschopt. Het slachtoffer verloor hierbij het bewustzijn en liep zwaar lichamelijk letsel op.

De politie is op zoek naar getuigen en verzoekt hen contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).