Burgemeester geeft startsein voor NL Doet

ALMERE – Vele vrijwilligers steken vandaag en morgen weer de handen uit de mouwen in het kader van NL Doet, de landelijke vrijwilligersactie die elk jaar wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. In Almere zijn zo’n tachtig klussen aangemeld. In het Vroege Vogelbos gaf burgemeester Franc Weerwind vanmorgen het startsein door bessenstruiken te planten in de IVN Bostuin.

De burgemeester benadrukte vanmorgen in zijn toespraak hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving en hij nam zelf de schop ter hand om de vrijwilligers een handje te helpen. Daarna kreeg hij een rondleiding over het terrein waar veel vrijwilligers actief zijn, zoals in de IVN Bostuin, bij de schaapskudde van Stad & Natuur, de Wolunie en Landschapsbeheer Flevoland.

Zaterdag wordt de IVN Bostuin opgeknapt en zomerklaar gemaakt. Er is al gestart met het opknappen van de wandelpaden en er komen struiken en jonge boompjes om de open plekken in het bos op te vullen en meer boomsoorten het bos in te brengen.

Naast het werk in het Vroege Vogelbos zijn er tijdens NL Doet tientallen andere vrijwilligersklussen in Almere. Zoals het verbeteren van het MTB-parcours Oostvaardersplassen, de aanleg van een fruittuin in het Cascadepark Poort, het seizoenklaar maken van de skeelerbaan van de Almeerse Schaatsvereniging, de buitenspeeltuin van de kinderafdeling in het Flevoziekenhuis klaar maken voor buitenspelen, vele opknapklussen in Almeerse buurten en nog veel meer activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.nldoet.nl.