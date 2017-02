Vrijspraak in moordzaak Almeerder

ALMERE – David de B. uit Hengelo gaat vrijuit bij het dumpen van het lijk van Almeerder Lorenzo Hardy. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem besloten.

Het stoffelijk overschot van de Almeerder werd in december 2014, verpakt in plastic, gevonden in het Twentekanaal bij het Twentse Goor. De 24-jarige Hardy werd van dichtbij door het hoofd geschoten bij een ripdeal rond een partij van zes kilo wiet.

Aanvankelijk was De B. veroordeeld tot een jaar celstraf, maar diens advocaat betoogde dat hij destijds dusdanig onder psychische druk stond van hoofdverdachte Harry G. dat hij diende te worden vrijgesproken. In hoger beroep ging het gerechtshof mee met dit verweer. Volgens het arrest van het Hof was er inderdaad sprake van ’psychische overmacht’.

Ook werd De B. gisteren vrijgesproken van een hennepdeal. Omdat er nooit hennep was gevonden, kon volgens de advocaat niet worden bewezen dat de dood van Hardy daarmee te maken had. Het Hof nam deze argumentatie eveneens over.

Hoofdverdachte Harry G. (55) werd eerder al veroordeeld tot tegen jaar gevangenisstraf.