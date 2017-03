Vrijheidscolleges met Dolf Jansen, Prem, Sunny Berman en Simone van Saarloos

ALMERE – Dolf Jansen, Sunny Bergman, Prem Radhakishun en Simone van Saarloos zijn dit jaar de sprekers tijdens de Vrijheidscolleges in Almere. Vanaf deze week is het mogelijk om te reserveren voor de lezingen over vrijheid, die jaarlijks worden gehouden in het hele land in aanloop naar 4 en 5 mei.

De serie lezingen gaat gaat niet alleen over gebeurtenissen in het verleden, maar ook over het debat van vandaag de dag.

Op 5 april om 20.00 uur spreekt Sunny Bergman in De Nieuwe Bibliotheek. Zij is schrijver en documentairemaker (waaronder Sletvrees en Wit is ook een kleur). Op 13 april om 20.00 uur is cabaretier, schrijver, muzikant en marathonloper Dolf Jansen bij Hogeschool Windesheim Flevoland.

Advocataat, columnist, presentator en programmamaker Prem Radhakishun en schrijfster Simone van Saarloos geven op 5 mei om 13.00 uur een lezing in KAF.

De vrijheidscolleges worden georganiseerd door Stichting Vrijheidcolleges en in Almere mogelijk gemaakt door Hogeschool Windesheim Flevoland, De Nieuwe Bibliotheek en de Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland. Gratis kaarten zijn te reserveren op www.vrijheidscolleges.nl.