Vredes-processie Sikhs door Almere Haven

ALMERE – Een oranje vredes-processie trekt zondag 14 mei van 11.00 tot 16.00 uur door de straten van Haven. Het zijn de Sikhs die Vaisakhi vieren. Iedereen is van hartelijk welkom om mee te lopen, foto’s te maken, een hapje te eten en het gebedshuis aan de Brongouw (Gurdwara) te bezoeken.

Vaisakhi herdenkt de eerste Sikh doopceremonie in 1699. Aan het hoofd van de stoet lopen vijf mensen in traditionele oranje kledij die de eerste vijf Sikhs symboliseren die in dat jaar gedoopt zijn. De zwaarden die ze met zich meedragen symboliseren God’s macht. Daarna volgt een praalwagen waarop zich het heilige Sikh geschrift bevindt. Dit wordt gezien als de eeuwige levende Goeroe van de Sikhs. De hele Sikh gemeenschap sluit zich daarbij aan.

De route gaat van de Sikh Gurdwara (Gebedshuis) aan de Brongouw 57, via Keiwierde, Oldewierde, Zandwierde, Strandweg, Sluiskade, Sluis, Schoolstraat, Stadswerf, Parkwerf, Markenlaan, Brugmark, Noordmark, De Paal en de Overgouw en eindigt weer bij het gebedshuis aan de Brongouw. Onderweg worden frisdrank, etenswaar en informatie uitgedeeld. Halverwege, bij de Strandweg, wordt gepauzeerd voor een lunch met Indiase hapjes.

Sikhs zijn volgelingen van het Sikhisme, een monotheïstisch geloof dat is ontstaan in het begin van de 15e eeuw in noord India. Mannelijke Sikhs zijn veelal herkenbaar door hun baard en kleurrijke tulband. Het geloof benadrukt gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde en respect voor elkaar. Volgens de Sikhs zijn alle mensen voor God gelijk. Ze discrimineren daarom niet naar afkomst, geloof, ras, status of geslacht. Ook kent het Sikhisme geen priesters of andere intermediairs, de gewone Sikh man en vrouw zijn ambassadeurs van hun geloof.