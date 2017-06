Vragen VVD over vergunning Grow

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de procedure rond de vergunning voor het festival Grow dat vorige week heeft plaatsgevonden. De fractie heeft geluiden opgevangen dat er een personeelstekort is bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en worden daardoor wettelijke termijnen en toezeggingen rondom vergunningverlening niet nageleefd.

,,Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, aldus VVD-raadslid Miranda Joziasse. ,,De VVD maakt zich zorgen of het betreffende organisatieonderdeel wel de taken naar behoren uitvoert. En het doet de vrees ontstaan of er ook niet vertragingen optreden bij bijvoorbeeld de bouwvergunning van de Innovatiewerkplaats op het toekomstige Floriadeterrein of bij vergunningen voor andere evenementen in de stad”, aldus Joziasse.

Daarnaast wil Joziasse onder meer weten of er rond de vergunning voor Grow wel een ’nette periode’ is geweest voor het maken van bezwaren. Het college heeft doorgaans zes weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden.