Vragen VVD over taxi’s rond station

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over een mogelijke ’taxioorlog’ rond het NS-station Almere Centrum. De VVD doet dit na een nieuwsbericht van Omroep Flevoland dat er sprake zou zijn van spanningen tussen taxichauffeurs en er sprake is van ’taxioorlog’.

De VVD wil onder meer weten of de spanningen bij de gemeente bekend zijn en wat de aanleiding is, maar vraagt zich ook af of er sprake is van een onveilige situatie. In de berichtgeving wordt aangegeven dat taxichauffeurs elkaar bedreigen en intimideren. Ook is er bij de politie aangifte gedaan van een chauffeur tegen een andere chauffeur vanwege mishandeling.

In het nieuwsbericht wordt ook gesteld dat klanten worden opgelicht. De VVD schrijft in de toelichting op de vragen dat ze is geschrokken van de berichten en daarom ook welke mogelijkheden er zijn om meer toezicht te houden op de wijze waarop de chauffeurs te werk gaan.

,.De VVD-fractie wenst dan ook snel mogelijk te vernemen wat precies de situatie is en belangrijker nog: welke oplossingen er zijn”, zo schrijft fractievoorzitter Miranda Joziasse aan het college van burgemeester en wethouders. Doorgaans heeft het college zes weken de tijd om te reageren op vragen vanuit de gemeenteraad.