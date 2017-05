Vragen PvdA over vechtpartij buurtpreventieteam

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de PvdA wil van burgemeester Franc Weerwind weten of er meer kan worden gedaan tegen de groep jongeren rond station Muziekwijk. Vorige week stond er op internet een filmpje van de vechtpartij tussen de groep en enkele leden van een buurtpreventieteam. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Na dat filmpje pakte de politie enkele jongeren op, maar volgens Kerim Iskender van de PvdA speelt de onrust rond het station al langer. ,,We hebben al vaker signalen gehoord over deze groep. Mensen voelen zich er niet prettig bij en als ik dan die beelden zie van die vechtpartij, dan vind ik dat dus echt niet kunnen. We wisten dat het geen fijne groep was, maar wat er nu is gebeurd gaat alle perken te buiten. We willen dus weten of deze groep ook bij de burgemeester bekend is en of er al maatregelen zijn genomen”, aldus gemeenteraadslid Iskender.

Op het filmpje was duidelijk te zien dat enkele leden van het buurtpreventieteam en jongeren met elkaar op de vuist gingen. ,,Dat team bestaat uit goedwillende Almeerders die hun buurt veiliger willen maken en/of houden. Vaak is het zo dat die mensen geen training hebben gehad en daardoor niet precies weten wat ze moeten doen. Hebben ze bijvoorbeeld contact met de politie of met jeugdboa’s? Misschien moeten ze juist wel niet op die plek zijn of misschien hadden ze het kunnen voorkomen? Ik hoop echter dat er geen demotiverende werking vanuit gaat. Die teams doen volgens mij namelijk heel goed werk en misschien zouden we ze met een extra training, bijvoorbeeld over de-escalatie, meer kunnen helpen. We gaan binnenkort ook met hen in gesprek.”

Iskender wil de antwoorden van de burgemeester eerst afwachten en besluit daarna of hij het op de agenda van de gemeenteraad zet. ,,Wij zijn niet van de stadscommando’s, maar willen wel dat de teams goed voorbereid op straat rondlopen. Dit mag in ieder geval niet meer gebeuren.”