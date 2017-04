Vragen rond plannen overslag en verbazing bij Vijfhoek

ALMERE – PvdA-wethouder Tjeerd Herrema en de gemeenteraadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben zich al uitgesproken tegen de plannen van het bedrijf Vijfhoek dat een overslagpunt nabij het Blocq van Kuffeler wil realiseren. Deze week gingen meerdere raadsfracties op uitnodiging van bewoners een kijkje nemen in het gebied. Het bedrijf zegt zich te verbazen over de ophef.

De fracties van de PvdA en ook D66, waarvan de laatste zich overigens nog niet heeft uitgesproken voor of tegen de komst, hebben daarnaast ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Die vragen gaan vooral over de plannen die er ook zijn vanuit de provincie en de gemeente met betrekking tot het realiseren van het Nationaal Park Nieuwland. ,,Het zou namelijk zo maar kunnen dat die plannen een overlap hebben met de plannen van Vijfhoek. Dat willen we eerst weten voor we een beslissing nemen”, aldus D66-fractievoorzitter Jan Lems maandagavond tijdens de door de bewoners georganiseerde bijeenkomst. Die bewoners zijn overigens fel tegen en dat wilden ze de raadsleden laten zien. ,,Wij willen ook eerst het plan zien voor we een beslissing nemen. We weten nu alleen dat er een voorstel ligt bij de provincie. Het is op hun grond, maar meer weten we nog niet”, gaf Willem Boutkan namens de fractie van de PVV aan. ,,Zoals het er nu voor staat zijn wij tegen, maar we hebben inderdaad nog niet het hele plan gezien”, verwoordde Hans Everhard van de SP het standpunt van zijn fractie. ,,Wij hebben het idee dat het college al langer op de hoogte is van de plannen, maar dat weten we niet zeker en daarom hebben we vragen gesteld, maar wij zijn inderdaad tegen”, gaf Hassan Buyatui namens de PvdA aan.

Verbazing bij Vijfhoek

Enkele jaren geleden werd een plan van onder andere het bedrijf Reimert Bouw voor een veel groter overslagpunt op die plek door de gemeenteraad tegengehouden. Volgens Erik Kijlstra van Vijfhoek, waar Reimert Bouw overigens mede-eigenaar van is, lijkt dit plan daar totaal niet op. ,,Dat hebben we de bewoners afgelopen donderdag tijdens een bijeenkomst willen laten zien, maar blijkbaar zijn we daar niet voldoende in geslaagd, want er is nog al wat tegenstand”, aldus Kijlstra.

Wethouder Herrema liet donderdag weten dat hij tegen het plan is, maar dat het nog wel in het college moet worden besproken. Dat, en de mening van enkele ander fracties, riep verbazing op bij Kijlstra. ,,De vergunning is in aanvraag en we zijn nog aan het kijken hoe we het punt zo goed als mogelijk in de omgeving kunnen inpassen. Ik begrijp die tegenstand dus niet, want onze plannen zijn helemaal nog niet af. We houden ons daarbij aan alle regels, willen zo goed als kan inpassen in het gebied en volgens ons is het goed voor de stad. De plek is overigens op vijfhonderd meter van de huizen van de bewoners. We gaan echt niet voor geluidsoverlast zorgen en dat een wethouder dan al een standpunt inneemt vind ik helemaal vreemd.”

Vijfhoek wil in het derde kwartaal van dit jaar met eventueel een uitloop naar het vierde kwartaal beginnen met de bouw van het overslagpunt.