Vragen CDA over gamehal in stadshart

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gamehal, The Game Box, die onlangs in het stadshart is geopend. In de hal kunnen prijzen worden gewonnen met allerlei spelletjes.

„Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad van 27 juni jongstleden stond een artikel over gamehallen waar spellen kunnen worden gedaan om prijzen. In het krantenartikel uit ten verslavingsdeskundigen hun zorgen over de opkomst van deze spelletjeshallen, vooral omdat er ook kinderen welkom zijn. Bij ieder spel kun je tickets winnen, die je kunt inwisselen voor een prijs of je kunt doorsparen voor een prijzen als een Ipad of televisie. Dit kan gokgedrag in de hand werken, wat voor het CDA een ongewenste ontwikkeling is”, zo schrijft raadslid Johan van der Kroef in een toelichting op de vragen.

Van der Kroef wil nu onder meer weten of het college de risico’s zoals in het artikel staan deelt, of er gesproken is over een leeftijdsgrens voor bezoekers en of het college alsnog de reguliere leeftijdsgrenzen bij kansspelen zou willen overwegen.