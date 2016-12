Vrachtwagen door brug bij Den Uylpark gezakt

ALMERE – Een vrachtwagen is donderdagochtend door de brug op het Tsjaikowskypad bij het Den Uylpark gezakt. Het resultaat is een groot gapend gat in de houten brug, die voorlopig is afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Volgens de gemeente Almere ligt de oorzaak niet in achterstallig onderhoud, maar was de vrachtwagen veel te zwaar voor de houten brug, die niet geschikt is voor zwaar transport. De chauffeur wilde over de brug naar de kinderboerderij in het Den Uylpark rijden, om daar puin af te leveren. De aannemer zou hiervoor geen vergunning of toestemming hebben aangevraagd bij de gemeente, die beheerder is van de bruggen.

De schade is groot en het lukt niet om deze nog voor de feestdagen te repareren. Volgens de gemeente zal onderzocht moeten worden of er naast de schade aan het dek en liggers, geen schade is veroorzaakt aan de hoofddraagconstructie van de brug. Het onderzoek en de reparatiewerkzaamheden worden in de eerste week van januari 2017 opgestart.

De aannemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle kosten. De aangifteprocedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. Fietsers zullen voorlopig in elk geval een stukje om moeten fietsen. De brug is afgesloten en er is een omleidingsroute ingesteld voor het fietsverkeer.