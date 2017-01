Voorzitter VVN Almere opgestapt

ALMERE – Lodelijk Hazelhoff is opgestapt als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland Almere. Wat hem betreft is er een onwerkbare situatie ontstaan, na de reactie vanuit het bestuur op zijn uitspraken over de veiligheid van de Evenaar.

Hazelhof verklaarde dat een bestuurslid van de afdeling geen goed gefundeerd advies over de Evenaar had uitgebracht aan de gemeente en bovendien helemaal geen advies had mogen geven. Dit bestuurslid zou volgens hem per 1 januari 2017 ook opstappen en er zou een nieuw advies door een externe verkeersconsulent moeten komen. Secretaris Wido Scholte verklaarde daarop dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is, omdat er nooit een formeel advies is uitgebracht. ,,Het bestuurslid waar het om gaat, Otto de Wildt, stapt ook helemaal niet op”, meldde hij.

Hazelhoff wijst echter op een brief van de overkoepelende VVN-organisatie waarin staat dat De Wildt wordt verzocht om per 1 januari 2017 te stoppen als verkeersadviseur en bestuurslid. ,,Dat klopt”, erkent Scholte. ,,Overigens niet om medische redenen zoals eerder werd gesuggereerd, maar vanwege een conflict met de VVN-organisatie. Ons is echter meegedeeld dat het aan het bestuur van VVN Almere is om een beslissing te nemen over zijn functie als lokaal bestuurslid. Aangezien er met ons geen conflict is, willen wij deze verkeersdeskundige graag binnen het bestuur houden.”

De heer De Wildt noemt het zeer pijnlijk dat de inhoud van deze interne brief aan derden is meegedeeld. Hij blijft erbij dat hij nooit een officieel advies namens VVN heeft gegeven. Volgens Hazelhoff heeft hij echter aan de gemeente Almere verklaard dat de veiligheid van de Evenaar in orde is. ,,Volgens de verkeersadviseur van de gemeente Almere wordt waarschijnlijk gedoeld op een mail van Otto de Wildt naar aanleiding van een uitnodiging van SBS6 om in het programma ’De gevaarlijkste wegen van Nederland’ de Evenaar op te nemen. De heer De Wildt meldde dat de Evenaar niet aan de criteria van dit programma voldoet. Het bestuur van VVN onderschrijft dit, want om het nou een van de gevaarlijkste wegen van ons land te noemen gaat wel ver”, reageert Scholte. ,,Wat overigens niet betekent er geen sprake is van gevaarlijke situaties op de Evenaar. Wij denken dan ook dat het inderdaad goed is dat een door de VVN benoemde externe adviseur hierover advies uitbrengt aan de gemeente. Dat mogen de vrijwillige VVN-bestuursleden niet doen, vanwege eventuele juridische aansprakelijkheid.”

Dat is volgens Hazelhoff ook precies de strekking van wat hij had willen zeggen. ,,Maar nu wordt gesuggereerd dat ik allerlei onwaarheden heb verteld. Dat vind ik niet fair.” Hij ziet zich daarom genoodzaakt te stoppen als voorzitter.

De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Frits Huis laat weten dat het klopt dat de gemeente via de officiële kanalen nooit een formeel advies heeft gekregen van VVN Almere.