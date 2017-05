Voortaan links aanhouden op A1 voor Almere

ALMERE - De nieuwe wegindeling op de A1 bij Muiderberg heeft vanmorgen vooralsnog niet voor problemen gezorgd. Automobilisten die vanuit de richting Amsterdam komen moeten voortaan links aanhouden om naar Almere te gaan en wie naar Amersfoort rijdt moet rechts aanhouden. ,,Dat was voorheen andersom en dat is wel even wennen”, aldus woordvoerder Erik Suik van Rijkswaterstaat. ,,De meeste automobilisten rijden goed, een enkeling niet en draait dan bij de volgende afslag. De avondspits vanuit Amsterdam richting Almere is echter drukker, dus het is afwachten hoe die gaat verlopen. Wij hebben er in elk geval alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat automobilisten op de hoogte zijn van de verandering.”