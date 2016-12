Voorstanders zonaal parkeerverbod: ‘In ieders belang’

ALMERE – Terwijl vorige week, tijdens een speciaal daarvoor bedoelde bewonersbijeenkomst, duidelijk werd dat het zonale parkeerverbod in Columbuskwartier Noord behoorlijk wat tegenstanders kent, zijn er ook genoeg voorstanders. Volgens hen is het zonale parkeerverbod zeer belangrijk en ‘in ieders belang’.

Het zonale parkeerverbod, dat in september 2015 werd ingesteld, regelt dat er alleen nog in de daarvoor bedoelde parkeervakken en dus niet meer gedeeltelijk of volledig op de rijbaan mag worden geparkeerd. Er staan in de wijk echter ook, iedere dag weer, auto’s op de stoep geparkeerd. ,,Terwijl dat natuurlijk niet mag. Dat heeft helemaal niks met het zonale parkeerverbod te maken. Op de stoep parkeren is altijd verboden”, aldus omwonende Richard Bruijn die aangeeft dat tegenstanders van het parkeerverbod vaak een misvatting hebben van wat zo’n zonaal parkeerverbod inhoudt.

Daarom snapt Bruijn, en met hem ook zijn buurman Ramesh Kisoenpersad en buurvrouw Chiquita Relyveld, niet dat er zoveel tegenstanders van het zonale parkeerverbod zijn. Die tegenstanders, zo bleek uit eerdere verhalen in deze krant, vinden het vervelend dat er auto’s voor hun oprit worden geparkeerd. ,,Maar die auto’s staan bijna altijd op een stoep. Het gaat dan onder andere om de Robert Pearystraat en de Jan Maystraat. Ook zonder het parkeerverbod mogen die auto’s daar niet staan”, vervolgt Bruijn.

De drie, maar ook andere omwonenden, zijn juist voorstander van het parkeerverbod. ,,Wat je nu ziet, is dat er regelmatig auto’s geparkeerd staan op de stoep en op onoverzichtelijke plaatsen op de rijbaan. Levensgevaarlijk”, oordeelt Relyveld. ,,We willen een veilige wijk, waar kinderen rustig op de stoep kunnen spelen en op de rijbaan kunnen fietsen. Het is nu wachten tot het een keer fout gaat.”

Relyveld is naar eigen zeggen al sinds 2011 in conclaaf met de gemeente over de parkeerproblematiek in haar wijk. ,,Er is totaal geen overzicht meer. Handhavers aanspreken heeft geen zin, want die mogen alleen uitvoeren. Eigenlijk zou het parkeren hier wat meer gereguleerd moeten worden. Als er dan ook wat extra parkeerplekken zouden komen, is iedereen tevreden.”

Op dit moment wordt er, onder andere omdat er zoveel tegenstanders van het zonaal parkeerverbod zijn, niet meer door de gemeente gehandhaafd. ,,Onbegrijpelijk”, aldus Kisoenpersad. ,,Het gebeurt regelmatig dat auto’s op de rijbaan staan geparkeerd, maar ondertussen onze opritten blokkeren. We kunnen er dan niet in of uit. Ik heb vaak genoeg de politie gebeld, maar die komt niet.”

Volgens de drie is er maar één conclusie: ,,Het parkeerverbod moet blijven en dan mag er ook weer op gehandhaafd worden.”