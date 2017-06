Voorronde NK Beach Soccer in Almere

ALMERE – Strandbad Duin op het Almeerderstrand is komend weekend het decor voor de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Beach Soccer.

Honderden beoefenaars van deze zomersport gaan op het strand van Strandbad Duin de strijd aan met als uiteindelijke doel Nederlands Kampioen Beach Soccer te worden. Op zaterdag 10 juni strijden de Vrouwen Eredivisie teams tegen elkaar. Naast de Vrouwen Eredivisie speelt ook een gedeelte van de mannen Eerste Divisie teams op deze zaterdag. Op zondag 11 juni is het de beurt aan de Mannen Eredivisie, zij spelen ieder twee wedstrijden op het strand van Strandbad Duin.

De BSBN Cheerleaders zorgen tijdens het speelweekend voor spectaculaire shows tijdens de rust en de speaker zal de toeschouwers tijdens het gehele weekend van informatie voorzien.

De voorronde van het Nederlands Kampioenschap in Almere is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Almere City Marketing, Sportbedrijf Almere, Marina Muiderzand en Beach Soccer Bond Nederland. Publiek is van harte welkom. Entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.beachsoccerbond.nl.