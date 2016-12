Voorbereidende werkzaamheden voor verbreding A6 tussen Havendreef en Buiten

ALMERE – In opdracht van Rijkswaterstaat start Parkway6 op 2 januari met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost.

Om de waterhuishouding rond de A6 op peil te houden is het nodig om eerst een nieuwe watergang aan te leggen voordat oude worden gedempt. De aannemer start met het graven van deze watergang (de zogenoemde ’Kanoroute’) tussen de Heerlenstraat vanaf Vaalsgracht, langs het fietspad (Burgerspad) tot aan de A6 ter hoogte van de huidige A6 onderdoorgang Burgerspad.

Tegelijkertijd met het graven van de watergang start Parkway6 ook met het inrichten van het bouwterrein, het plaatsen van een bouwkeet en een loods. Voor de werkzaamheden zijn dumpers, vrachtauto’s, shovels en graafmachines nodig. Langs het fietspad (Burgerspad) worden rijplaten gelegd zodat het fietspad vrij blijft. Omwonenden kunnen hiervan hinder ervaren.

Afsluiting delen Spanningsveldpad

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd vanaf maandag 2 januari tot en met vrijdag 17 februari tussen 07.00 en 17.00 uur. Vanwege de werkzaamheden worden delen van het Spanningsveldpad afgesloten. Omleidingsroutes staan ter plaatse aangegeven. Verkeer moet rekening houden met een paar minuten extra reistijd. Het Burgerspad blijft gedurende deze werkzaamheden open. Op de bijgevoegde kaart staat onder voorbehoud aangegeven welke delen worden afgesloten en de omleidingsroute.

Energieneutraal

Rijkswaterstaat verbreedt vanaf 2017 de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost, naar 4 rijstroken per rijrichting. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de verbrede A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. Ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar maaiveldniveau en worden de op- en afritten verder uit elkaar gelegd. Hiermee ontstaat er ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere.

Ontdek de verhalen achter de werkzaamheden aan onder meer de A6 op het online bezoekerscentrum: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.