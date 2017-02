Storm zorgt vooral voor veel opruimwerk

ALMERE – De storm die gisteren over ons land raasde heeft in Almere niet voor heel grote problemen gezorgd, zo meldt Brandweer Flevoland. Treinreizigers ondervonden wel de nodige hinder. Een aantal glasplaten van station Almere Centrum waren door de hard wind beneden gekomen, waarop het station op last van de hulpdiensten werd ontruimd en afgesloten voor reizigers.

In verband met de opruim- en herstelwerkzaamheden reden er tot vrijdagochtend 10.15 uur geen Intercity’s tussen Almere Centrum en Amsterdam en sprinters tussen Almere Centrum en Utrecht. Inmiddels is het treinverkeer volledig hervat.

In heel Flevoland moest de brandweer in totaal zo’n 20 keer uitrukken. ,,Vanwege de storm hadden we voor de zekerheid extra mankrachten achter de hand, maar die hebben we niet hoeve inzetten”, vertelt woordvoerder Arjan Venema. ,,Op enkele opvallende incidenten na, zoals bij station Almere Centrum, ging het in Flevoland voornamelijk om opruimwerkzaamheden van omgewaaide bomen en dergelijke. Opvallend was ook het aantal zonnepanelen dat van daken was gewaaid. We hadden inwoners van tevoren via social media opgeroepen om bij accuut gevaar de brandweer of politie in te schakelen en anders de gemeente te bellen en ik heb wel het idee dat daar gehoor aan is gegeven.”