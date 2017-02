Volleyballers doorbreken negatieve reeks

ALMERE – ,,Het had een deceptie geweest als we vandaag opnieuw hadden verloren. Nu valt het gelukkig mee.” Volleybalcoach Ton ten Broeke was zaterdagmiddag tevreden omdat hij de herenselectie van VC Allvo met 3-1 van VC Madjoe uit Enkhuizen had zien winnen. ,,Degraderen doen we niet. Dat gaat echt niet gebeuren.”

Toch werd er over degradatie gesproken omdat de resultaten van VC Allvo niet bepaald denderend zijn. Vorig seizoen degradeerde de ploeg van Ten Broeke nog van de tweede naar de derde divisie en op dit moment bezetten de Almeerders daar, na veertien gespeelde wedstrijden, de negende plaats. ,,In de eerste helft van het seizoen hebben we veel pech gehad. Zo raakte Erik Schuil geblesseerd, hij verstuikte zijn enkel, en dat heeft ons toch wel de nodige punten gekost. Een aantal partijen hadden we het geluk ook niet aan onze kant. De afgelopen drie wedstrijden (alle drie 1-3 verlies, red.) hadden we in principe allemaal kunnen winnen, maar viel het kwartje steeds net de verkeerde kant op. Persoonlijke fouten, rare keuzes en slordigheid waren daar oorzaken van.”

Genekt

Dat er nu werd gewonnen was dus prettig voor Ten Broeke. Zeker ook omdat de eerste set tegen Madjoe nog werd verloren. VC Allvo begon prima, stond met 4-2 voor, maar kreeg vervolgens een servicereeks van 13 punten om de oren. De 4-15 achterstand werd niet meer goedgemaakt en uiteindelijk ging de eerste set met 22-25 verloren. ,,Die serviceserie heeft ons inderdaad genekt. Daar kwamen we in de eerste set niet meer bovenop. Aan de andere kant maakten we toen een paar prima punten en daardoor zagen we wel dat we deze wedstrijd zeker nog niet hadden verloren. Mentaal waren we niet gebroken.”

Dat bleek dan ook toen de volgende drie sets relatief eenvoudig werden gewonnen. De tweede set eindigde in 25-18 in Almeers voordeel, de derde werd met 25-20 gewonnen en de vierde en laatste set werd het 25-18. ,,Het spelen ging makkelijker, we maakten minder fouten. Deze overwinning is fijn omdat we in de middenmoot willen eindigen.”

Te vroeg

Ten Broeke hoopt dus in de middenmoot te eindigen en mikt niet direct op het terug promoveren naar de tweede divisie. ,,Volgend seizoen willen we wel hoger in de derde divisie eindigen. Beter kunnen meespelen met de topploegen dus. We hebben een krappe selectie, dus zijn nu ook op zoek naar nieuwe spelers. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Over promoveren naar de tweede divisie┬áhebben we het nu nog niet. Dat is te vroeg.”