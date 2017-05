Volggroep mag geen onderzoek naar stoppen Floriade doen

ALMERE – De Volggroep Floriade van de gemeenteraad mag geen onderzoek laten doen naar de mogelijke kosten en risico’s die er zijn om te stoppen met de Floriade. Dat hebben de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en Leefbaar Almere, die uiteraard een meerderheid hebben, donderdagavond in het stadhuis besloten.

De volggroep had in hun plan van aanpak staan dat zij dat onderzoek wel wilden, maar dat zou volgens meerdere partijen een verkeerd signaal kunnen geven richting potentiële investeerders in het evenement en de stadswijk die er moet overblijven. ,,Het kan ze afschrikken, want het blijft dan boven de markt hangen dat we zouden willen stoppen. En dat moeten we niet willen”, zo gaf Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere en indiener van het voorstel om geen onderzoek te laten doen, aan. Zijn voorstel zorgde de afgelopen weken voor een duidelijk tweedeling in de gemeenteraad en dus kwam Roelie Bosch van de ChristenUnie met een voorstel waarbij die tweedeling volgens haar kon worden opgelost. Zij stelde voor om niet een onderzoek te laten uitvoeren, maar het college wel de opdracht te geven om duidelijkere en meer cijfers te geven over de kosten die er al zijn gemaakt. AP/OPA en SP hadden daar eerder vragen over gesteld, maar de cijfers die het college op die vragen gaf waren redelijk algemeen. ,,Als er andere partijen, bijvoorbeeld de VVD, akkoord gaan met dat voorstel van de ChristenUnie dan weet ik wat ik aan ze heb en zal ik me moeten beraden over wat dat voor gevolgen gaat hebben”, zo zette De Kat de verhoudingen binnen de coalitie redelijk op scherp.

De VVD, en ook de andere coalitiepartijen, stemden vervolgens toch in met het voorstel van Leefbaar. Het voorstel van Bosch hoefde daarop niet in stemming te worden gebracht. De opstelling van De Kat zorgde voor duidelijkheid, maar het dreigement zorgde wel voor extra politieke spanning binnen de coalitiepartijen in de gemeenteraad.

De PVV heeft overigens al eerder aangegeven dat zij op eigen houtje toch een dergelijk onderzoek willen gaan laten uitvoeren.