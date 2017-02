Volggroep Floriade mist planning in rapportage college

ALMERE – De Volggroep Floriade van de gemeenteraad wil bij de volgende stoplichtenrapportage van het college van burgemeester en wethouders over het project een duidelijk planning. Volgens de voorzitter van de groep, GroenLinksraadslid Jessica Kips, en onderzoeksbureau AT Osborne ontbreekt die namelijk op het moment.

Kips schrijft dat namens de Volggroep, die bestaat uit zes gemeenteraadsleden, in een brief aan haar collega-gemeenteraadsleden. Deze maand wil de groep een eigen plan van aanpak presenteren, maar daarvoor wil het eerst de bespreking met het college over de stoplichtenrapportage, het rapport van AT Osborne en de nieuwe risicoanalyse afwachten. ,

,Wel reikt de Volggroep een aantal procesmatige zaken aan die in de bespreking van deze eerste stoplichtenrapportage door de raad niet onderbelicht mogen blijven”, zo schrijft Kips. ,,Wij beschouwen de rapportage als een belangrijk halfjaarlijks controle-instrument voor de raad. Om als zodanig te kunnen functioneren moet er echter toetsing van de voortgang en behaalde resultaten aan concrete doelen en mijlpalen kunnen plaatsvinden. Wij constateren dat een een (mijlpalen) planning in de stoplichtenrapportage ontbreekt. Er wordt voor diverse onderdelen aangegeven dat er nog geen (exacte) planning is”, geeft Kip verder aan.

De Volggroep wil daarnaast dat de rapportage voortaan op uiterlijk 15 mei en 15 november worden toegezonden en dat er een bestuurlijke agenda met (geplande) sturingsmomenten met te agenderen onderwerpen aan de raad wordt toegestuurd. In het plan van aanpak gaat de Volggroep ook aangeven welke informatie ze nog wil ontvangen van het college.

Donderdagavond bespreken de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema de eerste rapportage.