Volggroep Floriade kritisch, Haddock stopt gesprekken opnieuw

ALMERE – Terwijl de Volggroep Floriade van de gemeenteraad in een kritisch plan van aanpak in niet mis te verstane woorden uitleg vraagt rond het project, zijn de twee topambtenaren die verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema heeft aangesteld om de impasse met Jachthaven Haddock te doorbreken terug naar het stadhuis gestuurd.

De eigenaar van de jachthaven, Philippe van Thiel, wil niet meer verder met ze praten en vraagt Herrema om samen met wethouder Mark Pol en de gemeentesecretaris de onderhandelingen te hervatten. Hij stelt daarbij voor om zijn gebiedsontwikkelingsplan, dat hij samen met bouwbedrijf VolkersWessels heeft opgesteld, als startpunt te nemen. Een deel van dat uitgewerkte plan presenteerde Van Thiel eerder al en daarbij zou honderd miljoen euro worden geïnvesteerd. ,,We nemen dan de hele gebiedsontwikkeling uit handen van de gemeente”, liet Van Thiel toen weten. In een brief aan de gemeenteraadsleden, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar op het stadhuis, stelt hij nu dat er een toezegging was dat er zou worden gekeken naar de kosten die hij zou hebben gemaakt bij het maken van die plannen, maar dat daar nu een streep door is gezet. ,,Ik word opnieuw voor het blok gezet. Ik moet blijkbaar mijn plannen opgeven en gewoon mee doen. Ik wil daar eerst met de bestuurders verder over praten voor ik weer ga onderhandelen over of ik op hun voorwaarden mee ga doen.” In de brief, die afgelopen zondag is verstuurd, vraagt hij om een afspraak met de bestuurders en wil hij niet meer met de twee ambtenaren in gesprek. Het college heeft nog niet gereageerd op het verzoek.

Volggroep

De Volggroep Floriade gaat haar plan van aanpak volgende week donderdag presenteren aan de overige leden van de raad. In het plan staat dat ze zonder standpunten als waakhond van het project wil functioneren. ,,Het is niet dat we al onze tanden laten zien, maar we zijn wel heel kritisch. Dat was ook onze opdracht. Het belangrijkste is wel, en daar is in de raad ook al vaker over gesproken, dat we nog altijd constateren dat de planning ontbreekt”, vertelt Jessica Kips, GroenLinks-raadslid en voorzitter van de Volggroep. ,,Daarnaast starten we met een extern onderzoek naar het bestemmingsplan waar we over moeten besluiten. We geven als gemeenteraad namelijk nogal wat bevoegdheden weg en we willen duidelijk hebben wat precies.”