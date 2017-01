Volgens nieuwe directeur Rabobank is lokaal meer mogelijk

ALMERE – Ugur Özcan zit inmiddels al weer aan paar maanden als directievoorzitter van Rabobank Almere aan het roer van de grootste bank in Almere. Hij heeft met het realiseren van de groei van het midden- en kleinbedrijf, het realiseren van woondromen en de ambitie om grote bedrijven naar Almere te halen een drietal speerpunten geformuleerd en moet volgens zijn raad van commissarissen doen wat goed is voor Almere, want ‘dat is ook goed voor de bank’.

Özcan is de opvolger van de vertrokken Nathal van Rijn, kwam ooit vanwege een vriendschap naar Almere en werd hier op station Almere Buiten pardoes verliefd op zijn vrouw. ,,Ik kom vanuit de Duitse stad Neurenberg en ben in 2004 nadat ik mijn vrouw ontmoet had in Nederland komen wonen. Heb hier gestudeerd en heb de emoties in Nederland in die periode ook zien veranderen. Ik had daar een mening over. Daar wilde ik wat mee doen, daarom ging ik bij de overheid aan de slag in Amsterdam. Ik was daar directeur bedrijfsvoering bij een stadsdeel. Ik had daar dus een maatschappelijke inzet, maar dat werd bekeken met een bedrijfsresultaat. Dat vond ik erg mooi om te doen. Vanuit die gedachte ben ik ook bij de Rabobank terecht gekomen. Ik vind maatschappelijk, bestuurlijk, strategisch en coöperatief een mooi combinatie en in 2012 kwam ik dus voor een eerste interne opdracht in Almere. Toen werkte ik voor Van Rijn en merkte ik wat voor energie er in Almere is en dat beviel me.”

Waar Van Rijn de toenemende regels en de interne veranderingen binnen de Rabobank als redenen opgaf om te stoppen, ziet Özcan dat juist als een kans. Volgens hem is nu lokaal meer mogelijk. ,,We hebben voor meer zaken een lokaal mandaat gekregen. Ik denk dat we aan slagkracht hebben gewonnen en onze maatschappelijke rol daarin is belangrijk. Ik wil daar ook meer gebruik van maken en dan vooral door het inzetten van het netwerk. Ik denk dat we daar als bank, maar zeker ook als stad nog in kunnen groeien. Ik zie voor ons als bank daarbij een rol om de werkgelegenheid te stimuleren.”