Volgens college geen taxioorlog bij station Centrum

ALMERE – Er is volgens het college van burgemeester en wethouders geen sprake van een taxioorlog nabij de standplaats op station Almere Centrum. Dat antwoordt het college na vragen van de VVD-gemeenteraadsfractie na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Volgens het college is er wel sprake van een zakelijke onenigheid tussen een aantal taxichauffeurs en is het daarbij in december tot een handgemeen gekomen. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie, zo schrijft het college, en is er aan de verdachte een dagvaarding uitgereikt en moet die zich voor de rechter verantwoorden. ,,Volgens de politie is er geen sprake van onrust die zou leiden tot een onveilige situatie op en rond de taxistandplaats bij Almere CS”, zo laat het college verder weten.

Er zouden rond de standplaats ongeschreven regels gelden, zoals achteraan aansluiten, maar volgens het college houdt niet iedereen zich aan die regel en is dat de oorzaak van de spanningen.