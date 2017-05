Straks weer naaktrecreatie op Zilverstrand

ALMERE – Er wordt hard gewerkt aan het opleveren van het Zilverstrand. Het strand aan het Gooimeer werd in 2013 gesloten vanwege de verbreding van de A6. Inmiddels is vanaf de Hollandse Brug goed te zien dat het strand weer vorm begint te krijgen. Ook het naaktstrand krijgt hier weer een officiële plek, zo meldt de Naturisten Federatie Nederland (NFN). „Dat hebben wij te horen gekregen van zowel de gemeente Almere als grondeigenaar Staatsbosbeheer.”

„Het klopt dat een deel van het strand weer beschikbaar komt voor naaktrecranten”, bevestigt Freek Rebel van Staatsbosbeheer. „Wanneer het strand weer wordt opengesteld voor publiek is nog niet met zekerheid te zeggen. Het terrein ziet er al behoorlijk netjes uit, maar het is bijvoorbeeld nog afwachten of en hoe snel het ingezaaide gras aanslaat, dus het is moeilijk om daar nu al iets concreets over te zeggen.”

Naaktrecreanten zijn deze zomer in elk geval weer welkom op het zuidelijk deel van het Almeerderstrand, tot de oplevering van het Zilverstrand. Dit is het resultaat van twee jaar onderhandelen van NFN, Almeerse naturistenverenigingen en de gemeente. „Wij zijn verheugd over de uitkomst van de lange lobby. In eerste instantie werden naturisten verwezen naar naaktstranden in de buurt. Vaste bezoekers en de Almeerse naturistenverenigingen De Waterlelie en Chamavi vonden dit niet acceptabel. Daarom maakten zij zich samen met NFN bij de gemeente hard voor een tijdelijk strand in Almere”, zo schrijft de NFN in een nieuwsbericht. „Dit leidde ertoe dat in juli 2015 het zuidelijk deel van het Almeerderstrand werd aangewezen voor naaktrecreatie. En nu is de lobbygroep officieel te kennen gegeven dat er weer een naaktstrand komt op het Zilverstrand.De gemeente Almere en Staatsbosbeheer hebben bovendien het NFN-aanbod om te adviseren bij de uiteindelijke inrichting hiervan geaccepteerd.”

„Waarschijnlijk zal het strand grotendeels dezelfde indeling krijgen als voorheen, maar de definitieve invulling van het terrein zijn we nog aan het bekijken. Dat doen we inderdaad in samenspraak met betrokken partijen, zoals de NFN”, besluit Rebel.