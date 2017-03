Voetbaloverzicht: FC Almere zakt weg, AS’80 stijgt

ALMERE – Het lukt FC Almere vooralsnog niet om aansluiting te houden met de top in de zaterdag tweede klasse. Dit weekend verloren de Havenaren bij Be Fair met 1-0. AS’80 heeft de lijn naar boven juist te pakken in de zondag vierde klasse.

Door het verlies van de de ploeg van trainer Maurice Ligeon staan de Havenaren nu gezakt naar de zesde plaats waar de winterstop nog werd begonnen als tweede. Volgende week moet de club tegen de nummer laatst Nieuwland.

In de zaterdag derde klasse B Oost speelde Waterwijk met 0-0 gelijk bij EFC en verloor Buitenboys met 3-2 bij Zeewolde. Door dat verlies zakken de Buitenaren van de tweede naar de vijfde plaats. Volgende week komt koploper TOV naar sportpark Polderkwartier in Buiten. Waterwijk staat na dit weekend tiende en speelt volgende week thuis tegen Batavia’90.

Zondag

In het zondagvoetbal in de vierde klasse F won Waterwijk de derby tegen Sporting Almere met 3-2 en won AS’80 met 5-1 bij ’S Graveland. AS’80 is door de winst gestegen naar de vierde plaats en krijgt volgende week koploper Real Sranang op visite. Waterwijk staat na de winst op de plaatsgenoot zesde en moet volgende week uit naar Geuzen Middenmeer. Sporting staat nog immer laatste en moet volgende week naar TOG.

In de zondag vijfde klasse won Forza Almere met 7-4 van Kismet. Forza staat nog altijd tweede met drie punten minder dan Domstad Majella. Komende zondag moet Forza naar HVC