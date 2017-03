Voetbaloverzicht: FC Almere zakt, AS’80 stijgt

ALMERE – Waar FC Almere langzaam lijkt weg te zakken uit de top van de ranglijst is het AS’80 dat rustig omhoog kruipt in hun competitie. FC Almere ging dit weekend onderuit en AS’80 won.

FC Almere verloor op sportpark De Marken in Haven met 3-1 van TAVV en staat nu op de derde plek in de tweede klasse op zaterdag. TAVV stijgt door de winst naar de derde plek in de poule waar DHSC nagenoeg onbedreigd aan kop staat. Zaterdag speelt FC Almere thuis tegen Amstelveen.

In de zaterdag derde klasse B oost verloor Buitenboys de Flevolandse derby tegen en bij BAS in Biddinghuizen. De Buitenaren verloren met 2-1 en staan nu derde achter Batavia uit Lelystad en koploper TOV. Komend weekend staat voor Buitenboys de uitwedstrijd tegen VOP op het programma. Het zaterdagteam van Waterwijk dat ook in deze klasse uitkomt, en tiende staat, was dit weekend vrij. Zaterdag spelen de Waterwijkers uit tegen Rood Wit’58.

Zondag

In het zondagvoetbal verloor Sporting Almere in de vierde klasse met 5-0 van Allen Weerbaar, won Waterwijk in dezelfde klasse met 3-2 bij TOG en won AS’80 op eigen veld met 1-0 van TABA. Sporting blijft laatste staan in deze klasse, Waterwijk staat nu zevende en AS’80 vijfde. Zondag speelt Sporting uit bij Baarn, Waterwijk moet uit naar Ankaraspor en AS’80 ontvangt op eigen veld Geuzen Middenmeer.

In de vijfde klasse verloor Forza Almere bij koploper Domstad Majella met 2-1. Forza blijft ondanks het verlies derde staan en moet volgende week uit tegen SVF.