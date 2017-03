Voetbaloverzicht: FC Almere wint weer eens, Buitenboys gelijk

ALMERE – In het Almeerse amateurvoetbal heeft FC Almere dit weekend weer eens gewonnen en is Buitenboys ondanks dat er gelijk werd gespeeld nog altijd tweede in de derde klasse B.

FC Almere won zaterdag op eigen veld in de tweede klasse met 4-0 van Amstelveen. De Havenaren hadden al een paar wedstrijden niet meer gewonnen, maar hadden tegen Amstelveen niet echt veel moeite. De ploeg van trainer Maurice Ligeon staat nu vijfde en moet volgende week thuis tegen Loosdrecht, de huidige nummer tien. De winst tegen Amstelveen was de eerste wedstrijd in de derde periode.

In de zaterdag derde klasse B speelde Buitenboys dit weekend met 2-2 gelijk tegen en bij VOP en ging Waterwijk met 4-3 onderuit bij Rood Wit 58. Buitenboys staat nu tweede en moet komend weekend thuis tegen Batavia’90. De Lelystedelingen hebben net zo veel punten als de Buitenaren, maar hebben een minder doelsaldo. Waterwijk speelt zaterdag thuis een Flevolandse derby tegen Zeewolde. Waterwijk staat momenteel overigens op de tiende plaats.

Zondag

In het zondagvoetbal deed Sporting Almere in de vierde klasse goede zaken in de strijd tegen degradatie waar de ploeg in is verwikkeld. Sporting won namelijk bij Baarn met 2-1 en die ploeg heeft nu nog, net als TABA, één puntje meer dan de Almeerders. Waterwijk won bij Ankaraspor met 5-2, staat nu zesde en moet volgende week uit naar De Meer. AS’80 had op eigen veld weinig moeite met Geuzen Middenmeer en won met 5-1. De ploeg van trainer Sandor Augustijn won met 5-1 en staat nu vijfde. Volgende week moeten ze thuis tegen Ankaraspor.

In de vijfde klasse blijft Forza Almere in het spoor van koploper Domstad Majella. De Almeerders wonnen met 2-1 bij JSV Nieuwegein en blijven daardoor zes punten achter Domstad op de tweede plaats staan. Volgende week moet Forza thuis tegen SVF.