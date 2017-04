Voetbaloverzicht: FC Almere verliest van nummer laatst

ALMERE – FC Almere zakt steeds verder op de ranglijst in de zaterdag tweede klasse en lijkt bezig met een vrije val. Zaterdag werd op eigen veld met 2-1 verloren van nummer laatst Nieuwland.

Door het verlies staan de Havenaren nu op de zesde plaats terwijl de ploeg van trainer Maurice Ligeon de tweede seizoenshelft na de winterstop als tweede begonnen. Komend weekend moet de ploeg naar AMVJ.

In de oostelijke zaterdag derde klasse b ging Buitenboys thuis onderuit met 2-1 tegen TOV. Door het verlies is de ploeg naar de zesde plaats gezakt. Waterwijk moet in dezelfde klasse tegen nummer twee Batavia’90 en verloor met 1-0 van de Lelystedelingen. Waterwijk staat nu elfde. Buitenboys speelt volgende week tegen EFC’58 en Waterwijk moet uit naar VOP.

Zondag

In het zondag voetbal speelde AS’80 in de vierde klasse met 2-2 gelijk tegen koploper AS’80, verloor Waterwijk met 4-1 bij GeuzenMiddenmeer en speelde Sporting Almere met 4-4 gelijk bij TOG. Sporting blijft ondanks dat het een punt pakt laatst, Waterwijk zesde en AS’80 staat nu vierde. Volgende week moeten AS’80 en Waterwijk bij laatstgenoemde tegen elkaar en ontvangt Sporting op eigen veld De Meer.

In vijfde klasse won Forza met 3-1 bij HVC. Forza blijft daardoor tweede en moet volgende week tegen KVVA.