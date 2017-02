Voetbaloverzicht: FC Almere onderuit bij koploper

ALMERE – Het is FC Almere niet gelukt om het gat met koploper DHSC te verkleinen. Bij de club in Utrecht gingen de voetballers uit Haven in de tweede klasse met 3-0 onderuit.

Door het verlies staat de ploeg van trainer Maurice Ligeon nu op de derde plaats met dertien punten minder dan de koploper. Zaterdag komt TAVV naar Haven. Die ploeg heeft een punt minder dan de Almeerders.

In de zaterdag derde klasse B Oost ging Buitenboys met 5-1 hard onderuit bij Horst. De Buitenaren staan nu derde en volgende week komt nummer vier, Stroe, naar sportpark Polderkwartier.

In dezelfde klasse verloor Waterwijk op eigen veld met 4-0 van BAS uit Biddinghuizen. De Waterwijkers staan nu tiende. Komend weekend is nummer acht Terschuurse Boys de tegenstander.

Zondag

In het zondagvoetbal kruipt AS’80 van trainer Sandor Augustein langzaam omhoog op de ranglijst. Zondagmiddag werd ASV’65 met 2-1 verslagen en daardoor staat de ploeg uit Stad nu vijfde. Het zondagteam van Waterwijk staat in dezelfde klasse, na op eigen veld veld met 3-2 te hebben verloren van Baarn, op de zevende plaats. Sporting Almere ging in eigen huis met 4-2 onderuit tegen Real Sranang en staat daardoor weer laatste. Volgend weekend is er in deze klasse geen competitieprogramma.

Forza Almere doet weer helemaal mee in de strijd om het kampioenschap in de vijfde klasse D. De ploeg won zondag op eigen veld met 2-1 van Geinburgia en staat daardoor tweede met drie punten minder Domstad Majella, de tegenstander van komende zondag.