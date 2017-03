Voetbaloverzicht: FC Almere gelijk, Forza wint

ALMERE – FC Almere heeft dit weekend in de zaterdag tweede klasse niet gewonnen. In Haven werd het 3-3 tegen Loosdrecht.

Door het gelijke spel staan de Almeerders nu op de vijfde plaats. Volgende week moeten de Havenaren uit naar Be Fair.

In de zaterdag derde klasse kwam Buitenboys op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Batavia. Klik hier voor een uitgebreid wedstrijdverslag. Buitenboys staat nu tweede en met even veel punten en hetzelfde doelsaldo staat Batavia derde. Door het gelijke spel is het gat met koploper TOV nu acht punten.

Waterwijk won in dezelfde klasse met 2-0 van Zeewolde. Volgende week is Zeewolde de tegenstander van Buitenboys en moet Waterwijk, dat nu tiende staat, naar EFC’58.

Zondag

In de zondag west vierde klasse F speelde AS’80 gelijk bij Nederhorst met 1-1, verloor Waterwijk met 2-0 bij De Meer en verloor Sporting Almere op eigen veld met 3-2 van Ankaraspor. AS’80 staat vijfde, Waterwijk zevende en Sporting nog altijd laatste. Volgende week speelt AS’80 thuis tegen ’s Gravenland en spelen Waterwijk en Sporting tegen elkaar bij Waterwijk.

In de vijfde klasse heeft Forza Almere het gat met koploper Domstad Majella kleiner zien worden. Doordat de ploeg uit Stad met 3-2 won van SVF en Domstad onderuit ging bij WVHEDW is het gat met de nummer één nu nog maar drie punten. Volgende week speelt Forza tegen Kismet.