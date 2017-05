Voetbaloverzicht: Beide teams Waterwijk en AS’80 in nacompetitie

ALMERE – AS’80 en het zondagteam van Waterwijk gaan de komende weken nacompetitie spelen voor promotie naar de derde klasse en het zaterdagteam van Waterwijk moet nacompetitie spelen voor behoud in de derde klasse. Forza Almere speelt waarschijnlijk ook nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse, maar hoe en wanneer zij moeten spelen is nog niet duidelijk, zo is gebleken na dit weekend waarin de laatste reguliere competitiewedstrijden zijn afgewerkt.

FC Almere won zaterdag op eigen veld met 3-2 van CJVV en is het seizoen als zevende in de westelijke tweede klasse B geëindigd.

Het zaterdagteam van Waterwijk won op eigen veld de derby van Buitenboys met 3-2 en heeft zich daardoor weten te plaatsen voor de nacompetitie voor behoud in de oostelijke derde klasse B. Waterwijk speelt 20 mei eerst uit bij Elspeet en 23 mei is de return in Almere. Mocht Waterwijk dat tweeluik winnen dan is handhaving zeker en anders moeten er nog meer wedstrijden worden gespeeld. Klik hier voor een uitgebreid wedstrijdverslag van de derby.

Buitenboys eindigde het seizoen in deze klasse overigens als zesde.

Zondag

Van de zondagteams was AS’80 vorige week al zeker van de nacompetitie. De ploeg van trainer Sandor Augustijn won dit weekend met 3-1 van De Meer, klik hier voor een verslag, en weet nu dat zondag 28 mei eerst Spaarnewoude de tegenstander is en dat dan op maandag 5 juni uit naar Fortius het volgende duel voor promotie naar de derde klasse moet worden gespeeld.

Het zondagteam van Waterwijk, dat in deze klasse de eerste periode won, speelt komende zondag eerst uit tegen UVV, de zondag daarna thuis tegen FC Purmerend en dan op maandag 5 juni uit tegen RCH.

Sporting Almere, dat zondag met 1-0 won bij Geuzen Middenmeer, eindigde als voorlaatste en blijft dus in de vierde klasse.

Forza Almere won zondag thuis met 3-0 van FIT en eindigde daardoor als tweede in de vijfde klasse. De club had evenveel punten als ’t Goy en Majella Domstad, maar had een iets minder doelsaldo dan ’t Goy.De Almeerders gaan daardoor wel nacompetitie spelen voor promotie naar de vierde klasse, maar de tegenstanders waren nog niet bekend.