Voetbaloverzicht: AS’80 simpel langs Waterwijk

ALMERE – AS’80 heeft de derby in de zondag vierde klasse gewonnen bij Waterwijk en FC Almere is in de zaterdag tweede klasse bezig met een vrije val. De Havenaren verloren dit weekend weer.

FC Almere begon het tweede deel van de competitie als tweede, maar nadat zaterdag met 2-0 werd verloren bij AMVJ staat de ploeg nu op een gedeelde zevende plaats. Van de laatste vijf wedstrijden won het team van trainer Maurice Ligeon er slechts één en werd er één keer gelijkgespeeld. Zaterdag moeten de Havenaren uit naar Nita.

In de zaterdag oostelijke derde klasse B lijkt Buitenboys voorlopig af te haken als het gaat om de bovenste plaatsen. De ploeg verloor zaterdag met 3-0 bij EFC’58 en staat daardoor nu zesde. Volgende week moet de ploeg naar Stroe dat derde staat. Waterwijk, dat twaalfde staat in deze klasse, verloor zaterdag met 1-0 bij VOP. Zij spelen volgende week tegen Terschuurse Boys.

Zondag

In het zondagvoetbal heeft AS’80 de weg naar boven gevonden. De ploeg heeft de laatste zeven wedstrijden niet meer verloren en won zondag met 4-1 bij Waterwijk. ,,Het gaat sinds de winterstop heerlijk. We hebben vijf keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. We spelen goed en werken er hard voor. Het heeft even tijd gekost om vooral de nieuwe spelers in te passen, maar het begint nu echt te draaien. Er staat nu ook echt een team. Ik kan wel zeggen dat we het kampioenschap in het eerste deel van de competitie hebben verspeeld, maar nu gaan we voor de derde periode”, aldus Augustijn. In die derde periode staat de ploeg uit Stad tweede achter Allen Weerbaar en daar moeten ze maandag tegen. ,,Dat is een goede ploeg hoor, maar we gaan er voor. Ik denk dat we daar kunnen winnen.”

In dezelfde klasse deed Sporting Almere ook goede zaken. De ploeg staat dan nog wel laatste, maar door met 1-0 te winnen van De Meer is de ploeg de nummer voorlaatst, ASV’65, nu tot op een punt genaderd.

In de vijfde klasse won Forza Almere met 6-2 van KVVA en daardoor staat de ploeg nu gelijk met Domstad Majella die wel een wedstrijd minder hebben gespeeld.