Voetbaloverzicht: AS’80 wint derde periode

ALMERE – AS’80 heeft de derde periode in de westelijke zondag vierde klasse F gewonnen. De ploeg van trainer Sandor Augustein won bij Baarn en is daarmee verzekerd van een plek in de nacompetitie.

In de zaterdag westelijke tweede klasse B verloor FC Almere met 1-0 bij De Meer. De Havenaren eindigen daarmee, met alleen nog de thuiswedstrijd tegen CJVV op het programma, in de midddenmoot.

In de zaterdag oostelijke derde klasse B won Buitenboys met 6-2 afgetekend van Zwart Wit’63. Waterwijk ging in diezelfde met 5-0 onderuit bij Horst. Volgende week spelen beide ploegen, bij Waterwijk, de laatste competitiewedstrijd. Buitenboys staat in de middenmoot en Waterwijk zou nog tot play-outs veroordeeld kunnen worden, maar waarschijnlijk is de ploeg wel veilig.

Zondag

In de westelijke zondag vierde klasse F won AS’80, de ploeg van trainer Sandor Augustein, met 4-1 bij Baarn en staat daardoor met een beter doelsaldo drie punten boven kampioen Nederhorst, die de tweede periode overigens ook wonnen. Waterwijk, dat de eerste periode won, won met 4-1 bij ASV’65 en staat nu zesde. Sporting Almere verloor met 3-1 bij Nederhorst en staat nog altijd laatste. Sporting moet zondag de laatste wedstrijd uit naar Geuzen Middenmeer. AS’80 krijgt De Meer op bezoek en Waterwijk speelt uit bij kampioen Nederhorst. De nacompetitie verdeling wordt pas na de laatste competitiewedstrijd duidelijk.

In de vijfde klasse kwam Forza, dat met een slechter doelsaldo tweede staat achter ’t Goy, dit weekend niet in actie. Domstad Majella heeft net zo veel punten als Forza en ’t Goy en dus kan het nog alle kanten op in de titelstrijd. Domstad moet uit naar Geinburgia, ’t Goy ontvangt JSV Nieuwegein en Forza moet nog thuis tegen FIT.